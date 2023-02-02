Cast of characters

Mowgli: Amaya Hays

Young Mowgli/Little Girl: Iona Sharma

Bagheera: Morgan Dell

Akela: Ruby Vandehoven

Mother Wolf: Tulie Saenz

Father Wolf: Embry Aguilera

Wolfy: Miley Quezada

Wolf Pups: Kahlil David, Ellery Delmas, Anibelle Downard, Emma Harry, Maggie Slater

Wolf Pack: Avery Beard, Scarlett Buchholz, Marley Hardcastle, Kylie James, Elizabeth Kidd, Reese Manke, Elena Medina, Cadence Schat, Kiera Shinto, Summer Strand

Shere Khan: Augie Warburton

Tabaqui: Zach Downard

Nag: Oscar Woods

Nagaina: Liliana Whitmore

Darzee: Ellery Calloway

Hathi: Margaux Carleton

Rikki-Tikki-Tavi: London Kupelian

Kaa: (Head) Tulika Deb, Carolina Barlow, Natalie Chien, Bailey Cox, Roselynn Edwards, Olivia Garcia, Calie Romero, Ezaleigh Routt, Rilynn Schneider, Avenly Stehlik, Patience Williams, Bobby Woods

Buck: Rayman Romero

Bander-log: Brooke Burton, Jane Lamacchia, Aric Llana, Emily Loy, Zailey McLaughlin, Lila Olson, Iris Perez, Aurora Rasimowicz, Naya Santana, Charlee Sill, Ruby Slater, Carter Smith,  Karisma Waetermans, Karuna Waetermans, Briana Worley

Assistant directors: Zoey Poole, Bradford Rockwell, Nyomi Underhill, Lacy Warburton

Accompanist: Robin Tillemans

Baloo-Tour Actor/Director: Emily Mohler

Director-Tour Actor/Director: Marshall Bailey

The play was held Jan. 21 at the Bishop Union High School Auditorium.

Tags

Recommended for you