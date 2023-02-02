Cast of characters
Mowgli: Amaya Hays
Young Mowgli/Little Girl: Iona Sharma
Bagheera: Morgan Dell
Akela: Ruby Vandehoven
Mother Wolf: Tulie Saenz
Father Wolf: Embry Aguilera
Wolfy: Miley Quezada
Wolf Pups: Kahlil David, Ellery Delmas, Anibelle Downard, Emma Harry, Maggie Slater
Wolf Pack: Avery Beard, Scarlett Buchholz, Marley Hardcastle, Kylie James, Elizabeth Kidd, Reese Manke, Elena Medina, Cadence Schat, Kiera Shinto, Summer Strand
Shere Khan: Augie Warburton
Tabaqui: Zach Downard
Nag: Oscar Woods
Nagaina: Liliana Whitmore
Darzee: Ellery Calloway
Hathi: Margaux Carleton
Rikki-Tikki-Tavi: London Kupelian
Kaa: (Head) Tulika Deb, Carolina Barlow, Natalie Chien, Bailey Cox, Roselynn Edwards, Olivia Garcia, Calie Romero, Ezaleigh Routt, Rilynn Schneider, Avenly Stehlik, Patience Williams, Bobby Woods
Buck: Rayman Romero
Bander-log: Brooke Burton, Jane Lamacchia, Aric Llana, Emily Loy, Zailey McLaughlin, Lila Olson, Iris Perez, Aurora Rasimowicz, Naya Santana, Charlee Sill, Ruby Slater, Carter Smith, Karisma Waetermans, Karuna Waetermans, Briana Worley
Assistant directors: Zoey Poole, Bradford Rockwell, Nyomi Underhill, Lacy Warburton
Accompanist: Robin Tillemans
Baloo-Tour Actor/Director: Emily Mohler
Director-Tour Actor/Director: Marshall Bailey
The play was held Jan. 21 at the Bishop Union High School Auditorium.